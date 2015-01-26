《投资焦点》通胀预期指标初步显示，市场对欧洲央行QE计划有信心

“人们早就非常清楚，一旦QE成为现实，将能成功重振低迷的市场...但问题在于，能否足以推动这波动能持续下去，可以回到夏季之前2.20%的水平？”德国商业银行策略师Michael Leister表示。

“可能不会顺利，因为随着情况平静下来，特别是通胀市场，人们将再度关注通胀前景，而通胀前景仍然极为负面...因此，将来还不那么明朗。”

**信誉问题**

分析师表示，在全球物价压力日渐消退的背景下，在欧洲央行购债计划初步设定的18个月期限内，欧元区长期通胀预期要实现持续上行极具挑战。

油价自去年8月以来重挫，已经导致众多商品和服务的成本降低，让决策者始料未及。

欧洲央行宣布购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买计划不足以让通胀率回升至目标水准。

有若干原因让人们保持谨慎。欧元区通胀率正从欧央行目标水准进一步降低，12月降至负0.2%，本月料将进一步下滑至负0.5%。

“通胀率将为负值...2015年大部分时间都会如此。(这)不会为通胀市场提供特别的支撑背景，”花旗策略师Jamie Searle称。