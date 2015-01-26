《投资焦点》通胀预期指标初步显示，市场对欧洲央行QE计划有信心

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
“人们早就非常清楚，一旦QE成为现实，将能成功重振低迷的市场...但问题在于，能否足以推动这波动能持续下去，可以回到夏季之前2.20%的水平？”德国商业银行策略师Michael Leister表示。
“可能不会顺利，因为随着情况平静下来，特别是通胀市场，人们将再度关注通胀前景，而通胀前景仍然极为负面...因此，将来还不那么明朗。”
**信誉问题**
分析师表示，在全球物价压力日渐消退的背景下，在欧洲央行购债计划初步设定的18个月期限内，欧元区长期通胀预期要实现持续上行极具挑战。
油价自去年8月以来重挫，已经导致众多商品和服务的成本降低，让决策者始料未及。
欧洲央行宣布购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买计划不足以让通胀率回升至目标水准。
有若干原因让人们保持谨慎。欧元区通胀率正从欧央行目标水准进一步降低，12月降至负0.2%，本月料将进一步下滑至负0.5%。
“通胀率将为负值...2015年大部分时间都会如此。(这)不会为通胀市场提供特别的支撑背景，”花旗策略师Jamie Searle称。
“因此，就算通胀市场显示长期通胀预期升高，但实际上这受到目前通胀水平的极大影响。从更长期来看，这是(欧洲央行的)信誉问题。”(完) (编译 白云/王兴亚；审校 高琦/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)