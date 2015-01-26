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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 12:39 BJT

韩国经济：面临通缩风险，政府宜采取措施加以控制--企划财政部长官

路透首尔1月26日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周一表示，当前的消费者物价趋势会让人产生忧虑，担心韩国经济将面临通缩，政府应采取恰当政策措施控制这一风险。

“关于消费者物价的趋势，现在让人对通缩感到担心。政府将努力把物价控制在某一(适宜)水平，”他在开始与商界领袖会晤时这样说道。

他还表示，经常账盈余过高会推升韩元 汇率，政府也应设法阻止盈余的上升。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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