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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 12:54 BJT

《中国金融债发行日程表》--1月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
  进出口行       50             1         *3.72%      固息金融债    1/22-1/26  
                 50             2         *3.75%      固息金融债    1/22-1/26  
                 70             5         *3.85%      固息金融债    1/22-1/26  
                 50             7         *3.95%      固息金融债    1/22-1/26  
 *国开行       至多60           3        周二招标     固息增发债    1/28-1/29             
               至多60           5        周二招标     固息增发债    1/28-1/29             
               至多50           7        周二招标     固息增发债    1/28-1/29             
               至多70          10        周二招标     固息增发债    1/28-1/29             
 *国开行       至多60           1        周四招标     固息金融债    1/30-2/5              
 *农发行       至多130          3        周四招标     固息增发债    1/30-2/2
               至多130          5        周四招标     固息增发债    1/30-2/2
                       
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》
    
  已发行债券                
  《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2014年已发行金融债一览表》

 (发稿 华小萌；审校 边竞)
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