中国资管：上周35款集合信托产品发行，房地产及基建领域产品占比超七成

路透北京1月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，统计时间内（1月17日-23日）共有23家信托公司发行了35款集合信托产品，发行数量环比减少12款。

35款新发行产品中，31款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.00亿元人民币，环比增加0.43亿元，增幅为27.04%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为69.98亿元，环比下降3.99亿元，降幅为5.40%。

其中，募集规模最大的是安信信托发行的“安鑫未来1号股权投资集合资金信托计划”，募集规模均为10.00亿元，这是一款房地产领域股权投资类产品。

从期限上看，35款新发行产品中，共有33款公布了期限，平均期限21.36个月，环比延长0.23个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 10.06% 上升0.54个百分点

24个月期 21 10.37% 上升0.07个百分点

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了13款，基础设施领域产品发行了12款，工商企业和金融领域产品各发行了3款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了15款，贷款运用类产品发行了12款，股权投资类产品发行了5款，证券投资、组合运用和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品49款**

统计时间内共有21家信托公司成立了49款集合信托产品，成立数量环比增加12款。

49款新成立产品中，40款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.26亿元，环比增加0.09亿元，增幅为7.83%。

上周共有21款新成立产品公布了期限，平均期限21.10个月，环比延长3.62个月。上周共有14款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率10.19%，环比上升0.31个百分点。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了11款，金融领域产品成立了8款，工商企业领域和基础设施领域产品各成立了7款，房地产领域产品成立了4款，其他领域产品成立了12款。