中国货币市场：主要回购利率稳中下探，资金供给平衡仅隔夜略紧

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海1月26日 - 中国银行间市场周一主要回购利率继续稳中下探。交易员表示，早间除隔夜资金拆借略为不易之外，七天及14天期限品种供给均较为充裕，大行亦不同程度稳定融出资金，机构整体预期尚较为平稳。
交易员指出，虽然月末及跨节资金面仍面临挑战，但继上周重启七天逆回购操作之后，本周又新增28天逆回购需求申报，市场对央行扶助流动性紧张时点仍抱期待。
“早上隔夜资金不大好借， 但也还好，国开、四大行都有在出，难度不大，”上海一银行交易员称，长期资金价格现在还好，但是要接近春节了，后面肯定越长期限的越不好借，大家都会比较谨慎的。
随着羊年春节长假渐行渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时跨节资金的供求矛盾，央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。
上海另一银行交易员指出，关注明日七天期逆回购操作会不会放量，不过该品种期限较短，到期后还需要继续滚动操作，央行大概率应该会延长操作期限。
“28天(逆回购)询了本周即便不做，迟早也会做的，”他认为。
在时隔约一年后，上周公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6555 2.6868 -3.13
七天 3.8849 3.9246 -3.97
14天 4.8375 4.9233 -8.58
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0100 1.8050 +120.50
七天 3.5850 2.6700 +91.50
14天 3.7000 3.3000 +40.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7800 2.7800 +0.00
七天 3.9000 3.9200 -2.00
14天 4.8700 5.0000 -13.00
Shibor
其中:隔夜 2.6880 2.7280 -4.00
七天 3.9200 4.0280 -10.80
三个月 4.8935 4.9010 -0.75
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率