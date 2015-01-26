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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 12:18 BJT

中国货币市场：主要回购利率稳中下探，资金供给平衡仅隔夜略紧

路透上海1月26日 - 中国银行间市场周一主要回购利率继续稳中下探。交易员表示，早间除隔夜资金拆借略为不易之外，七天及14天期限品种供给均较为充裕，大行亦不同程度稳定融出资金，机构整体预期尚较为平稳。

交易员指出，虽然月末及跨节资金面仍面临挑战，但继上周重启七天逆回购操作之后，本周又新增28天逆回购需求申报，市场对央行扶助流动性紧张时点仍抱期待。

“早上隔夜资金不大好借， 但也还好，国开、四大行都有在出，难度不大，”上海一银行交易员称，长期资金价格现在还好，但是要接近春节了，后面肯定越长期限的越不好借，大家都会比较谨慎的。

随着羊年春节长假渐行渐近，银行间资金备付高峰料将令流动性面临一定压力，为缓和届时跨节资金的供求矛盾，央行公开市场本周新增28天期逆回购需求申报，未雨绸缪提前了解机构需求，以平抑资金波动。

上海另一银行交易员指出，关注明日七天期逆回购操作会不会放量，不过该品种期限较短，到期后还需要继续滚动操作，央行大概率应该会延长操作期限。

“28天(逆回购)询了本周即便不做，迟早也会做的，”他认为。

在时隔约一年后，上周公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6555 2.6868 -3.13

七天 3.8849 3.9246 -3.97

14天 4.8375 4.9233 -8.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0100 1.8050 +120.50

七天 3.5850 2.6700 +91.50

14天 3.7000 3.3000 +40.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7800 2.7800 +0.00

七天 3.9000 3.9200 -2.00

14天 4.8700 5.0000 -13.00

Shibor

其中:隔夜 2.6880 2.7280 -4.00

七天 3.9200 4.0280 -10.80

三个月 4.8935 4.9010 -0.75

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 黄凯)
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