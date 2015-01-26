版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 12:21 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月26日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

-----------------------------------------------------------------------------------

暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

-----------------------------------------------------------------------------------

新股上市:

-----------------------------------------------------------------------------------

上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

1/26 深 申万宏源 14,098.4977 4.86

1/26 沪 龙马环卫 3,335 14.86 21.23 兴业证券

1/26 沪 火炬电子 4,160 10.38 15.04 东北证券

*1/27 深 利民股份 2,500 10.69 22.98 西部证券

*1/27 沪 晨光文具 6,000 13.15 22.99 兴业证券

*1/27 沪 健盛集团 2,000 19.25 22.92 国信证券

-- 沪 诺力股份 603611 2,000 18.37 21.36 广发证券

-- 沪 航天工程 603698 　　8,230 12.52 22.97 中投证券

-- 沪 华友钴业 603799 9,100 4.77 22.94 中信证券 　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐