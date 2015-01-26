台湾经济：今年经济成长率上修0.19个百分点至3.67%--台经院

路透台北1月26日 - 台湾民间智库--台湾经济研究院周一表示，美国经济复苏、油价下跌等有利因素带动之下，推升出口与民间消费，因此调高台湾今年经济成长率0.19个百分点至3.67%。

台经院表示，今年全球经济可望持续缓慢复苏，但各大经济体复苏脚步不一，为全球经济带来风险。就近日世界银行与国际货币基金组织所公布之更新数据观察，两机构均下修2015全年世界经济展望，其主因是欧元区和日本的经济依然疲软乏力，而中国经济也持续走缓。

台经院也认为，双率的部分，由于美元走强引起亚洲货币竞贬，而油价与原物料价格下跌增加央行汇率政策施展空间，预估2015年台币汇率均价为31.5。而利率的部分，央行的货币政策仍是追随联准会步调，预计在2015年中之后才可能有升息动作。

在内需方面，台经院表示，受惠于国际景气回温的正面影响，以及油价持续下跌所带来的所得效果，消费有较佳的表现，因此预测2015年民间消费成长率为2.71%(升0.24个百分点)。在固定资本形成方面，半导体大厂加大投资力道，可望带动民间投资成长，预期2015年民间投资成长率为5.90%，较先前预测提高0.1个百分点，

在贸易方面，台经院认为，今年美国经济复苏态势明显，加上油价大跌使消费需求回升，可望带动出口成长，惟欧、中经济仍有疑虑，恐将对台湾贸易表现投下不确定变数。此外，2015年来台观光人数可望持续成长，有助于提高观光外汇收入，带动服务贸易输出。

在物价方面，由于新兴市场经济趋缓，加上美元走强，以及原油供给过剩等因素影响，造成全球能源、原物料与大宗物资价格下跌，减轻了物价上涨压力，预估2015年CPI成长率为0.91%，较2014年11月预测下修0.26个百分点。 (完)