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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 06:18 BJT

****日韩经济指标预测--1月27日-2月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值       前值         
    
    1月26日当周
    
    1月27日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月28日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --    卖超3,972
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --    卖超5,774
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     12月        +0.9%       +0.4%
    
    1月29日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    2月          --           81
    2300 韩国工业生产(较前月)                         12月          --        +1.3%
                     (较上年同期)                                   --        -3.4%
             服务业产出(较前月)                                     --        -0.3%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                     12月        +0.3%       +0.4%
                         (较上年同期)                             -2.5%       -2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  12月        +2.6%       +2.7%
             全国整体CPI                                            --        +2.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               1月        +2.2%       +2.3%
             东京地区整体CPI                                        --        +2.1%
    2330 日本求才求职比                               12月         1.12        1.12
             失业率                                                3.5%        3.5%
    2350 日本工业生产                             12月初值        +1.3%       -0.5%
             一个月预估值                                           --        +3.2%
             两个月预估值                                           --        +5.7%
    
    1月30日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     12月          --       +16.9%
             房屋开工(较上年同期)                                -14.8%      -14.3%
    
    2月1日(日)
    0000 韩国出口(较上年同期)                        1月初值       --         +3.6%
             进口(较上年同期)                                      --         -0.9%
             贸易收支(亿美元)                                      --      顺差57.5
    2300 韩国经常帐(亿美元)                           12月         --      盈余97.3
    
    2月2日当周
    
    2月2日(一)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      1月         --          49.9
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 1月         --          52.1 
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          1月         --       3,635.9
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)               1月         --          持平
                              (较上年同期)                         --         +0.8%
    
    2月3日(二)
    暂无重要经济数据公布 (完)
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