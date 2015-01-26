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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 12:56 BJT

香港股市：早盘收低，欧洲形势不稳忧虑打压大盘

路透上海1月26日 - 香港股市周一早盘微跌，对欧洲形势不稳的忧虑打压人气。

恒生指数 早盘跌0.1%至24,819.61点，恒生国企指数 下滑0.7%至12,179.24点，四个交易日内首次下跌，因投资者在近期上涨后获利了结。

中国民营石油化工企业--惠生工程 大涨10%，此前该公司表示2014年将录得获利，扭转上年的亏损局面。

恒生AH股溢价指数 报128.87。

恒生指数成分股成交量为6亿股。(完)
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