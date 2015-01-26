《中国国债期货周评》10年国债期货上市可能带来机会

（本文由国泰君安固定收益部研究主管周文渊提供，仅代表本人观点）

上周国债期货各合约价格普遍上涨。上半周由于股票大跌而债市买气受到提振，TF1503小幅高开，不过随后资金面偏紧局面制约债券市场走势，合约价格小幅收跌。之后多空消息因素叠加，国债期货震荡。周四，央行时隔近一年重启逆回购，TF1503价格上涨0.20%，不过由于操作利率3.85%高于预期，TF1503小幅回调。截至周五收盘，TF1503、TF1506、TF1509的结算价分别为97.620元、98.110元和98.482元，较前一周前的结算价分别上涨0.182元(+0.186%)、0.170元(+0.174%)、0.138元(+0.140%)。全周主力合约振幅为0.362%，较上周微弱下降。

成交和持仓方面，上周国债期货市场日均成交量和持仓量较前一周下降，机构兴趣持续减弱，减持明显。主力合约TF1503日均成交量6265.6手，较上周小幅下降22.8手(0.36%)，日均持仓量17056手，较上周大幅下降998手(5.53%)。截至周五收盘，前五大期货公司在主力合约TF1503上的空单持仓为6028手，多单持仓为3617手，净持仓为2411手空单，较上周环比下降5198手，空头的力量相对下降，空头力量强于多头力量。

CTD券方面，主力合约TF1503基于期货结算价和现货中债估值净价的活跃CTD券依旧为140024.IB，周五CTD券的基差为0.168。活跃CTD券全周成交142亿元，较上周略微下降；周内收益率较为稳定，周五收盘收益率为3.39%，较上周小幅下降约5bp。

上周银行间资金面比较紧张，虽然有部分新股申购资金于解冻，但由于财政缴税并未结束，同时叠加月末因素及春节假期临近导致大行出资谨慎，部分期限资金价格有所走高，主要回购利率上涨。周四，央行时隔一年重启逆回购操作（7天500亿，3.85%），银行间流动性紧张程度得到缓解，融出机构明显增多，除7天资金价格继续上行外，月内其他期限资金价格全线下行。交易所方面，资金同样呈现宽松的趋势，截至周五收盘，R001收于2.68%，R007收于3.91%，GC001收于1.805%，GC007收于2.670%。

上周四央行重启逆回购操作、MLF加码续作的确认以及国库现金招标，一定程度上提高了多头信心。现券市场上，周一由于股市受证监会整顿两融业务而暴跌，引发市场避险情绪升温，债市成交活跃，但由于流动性状况欠佳，导致收益率下行幅度相对有限，维持震荡。周三有传言央行开展SLO500亿元，现券收益率小幅走低。受重启逆回购以及确认MLF加码续作、国库现金招标等系列政策鼓舞，现券买盘强势，收益率下行。但由于操作利率3.85%高于预期，并且此前宽松预期基本已反应在现券价格中，收益率下行幅度比较有限。国债收益率曲线平坦化下行，截至周五收盘，国债1Y收益率为3.119%，5Y收于3.4107%，10Y收于到3.4462%。信用债交投活跃。

信用债方面，短融交投活跃，成交以高评级品种为主，企业债中产业债表现继续强于城投债，除城投外其他主要品种长短端收益率下行幅度接近，大致在7-10bp区间内，城投债收益率下行幅度略低于该区间。

海外市场，1月22日，欧洲央行公布QE计划，从3 月起每个月购买600 亿欧元，到2016 年9 月，或至通胀回升到2%，总计1 万亿欧元左右。力度略超预期的月均500 亿欧元。由于欧洲央行QE规模超过预期，消息一出，全球股市大涨，标普连续上涨，创下年内新高，收于2051.82，较前周上涨1.60%，道琼斯工业指数报收于17672.60，较前周上涨0.92%，纳斯达克指数收于4758.00，上涨2.67%，日经225收于17511.75，全周上涨3.84%，英国富时100指数收于6832.83，全周上涨4.32%。债市方面，截至周五，美国10年期国债收益率为1.81%，较前周下跌2bp。

总体来看，上周国债期货受到诸多宏观政策影响，虽一波三折，但仍保持高位震荡格局。国债期货延续了上周的强势，全周高位震荡，主力合约TF1503开盘97.50，收盘97.608，涨0.16%。从遭遇重大宏观事件冲击，到政策宽松预期兑现，再到高位承压，国债期货全周表现一波三折。央行在时隔一年之后重启了逆回购操作，操作利率透露出其对货币市场利率中枢的心理上限，预计未来结构性宽松的方向依然不变，行情仍有望维持强势。目前期债从12月上旬的底部位置稳步上涨1个多月后，其收盘价已达到合约上市来的最高水平，多头止盈压力较大，而高位价格下吸引增量资金入市需要更大的利好刺激。

从近期的成交和持仓数据来看，近一个月来机构对期债市场的兴趣有所下降，导致市场流动性偏弱，这一点反映出国债期货市场虽然过去一段时间实现了稳步上涨，但对于以投机者为主的玩家结构来说，吸引力却有所下降。基本面和政策面上的总体利好结合资金的整体流出期债市场，我们判断未来市场大概率将呈现出慢牛的行情，量能上的萎靡使得期待价格的迅速向上突破不太现实。

套利策略上，我们观察到自12月中旬起，主力合约的活跃CTD的基差开始系统性走高，对应其IRR表现出明显而平稳的下降，从近5%的水平下跌至2.5%左右，且显着低于银行间货币市场利率水平，这一点是国债现券市场和期货市场走势出现差异的直观反映，很有可能是由于前面提到的期债市场流动性下降所致。