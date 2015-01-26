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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 13:40 BJT

《中国2015年已发行金融债一览表》--1月26日

路透上海1月26日 - 以下为中国2015年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 
 
  一、国家开发银行 
 
  人民币债券
  ---------------------------------------------------------------
  债券名称 发行时间  规模   期限(年) 票面年利率    首场投标倍数
                (亿元人民币)

    一期    1月6日    40      3       3.85%         5.10
    增发1   1月13日   50              3.8220%       5.04(第一次增发，参考收益率)
   *增发2   1月20日   60              3.7393%       3.65(第二次增发，参考收益率) 
 2014年30期 1月6日    40      1       3.8045%       3.90(第二次增发，参考收益率) 
    增发3   1月13日   40              3.7938%       4.64(第三次增发，参考收益率) 
   *增发4   1月20日   40              3.6878%       4.80(第四次增发，参考收益率) 
 2014年27期 1月6日    60      5       3.9830%       2.68(第四次增发，参考收益率)
    增发5   1月13日   60              3.9360%       3.80(第五次增发，参考收益率) 
   *增发6   1月20日   60              3.7880%       2.97(第六次增发，参考收益率)
 2014年28期 1月6日    60      7       4.1513%       1.78(第四次增发，参考收益率)
    增发5   1月13日   50              4.0830%       2.70(第五次增发，参考收益率) 
   *增发6   1月20日   50              3.9236%       4.15(第六次增发，参考收益率)
 2014年29期 1月6日    60     10       4.1392%       1.78(第四次增发，参考收益率) 
    增发5   1月13日   60              4.0891%       2.81(第五次增发，参考收益率) 
   *增发6   1月20日   70              3.9403%       3.63(第六次增发，参考收益率)       
    
    总计             800

  二、农业发展银行 
    
  人民币债券 
  ----------------------------------------------------------------------- 
  债券名称  发行时间     规模      期限    票面年利率  首场投标倍数 
                     (亿元人民币)  (年)
    
  第一期    1月12日      130         3       3.94%        3.88
  第二期    1月12日      130         5       4.02%        3.31
    
   总计                  260    
  
  三、中国进出口银行

  人民币债券 
  -----------------------------------------------------------------------
  债券名称  发行时间  规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数
  
 *第一期    1月22日       50             1        3.72%       3.36
 *第二期    1月22日       50             2        3.75%       2.97
 *第三期    1月22日       70             5        3.85%       2.39
 *第四期    1月22日       50             7        3.95%       2.97
   
  总计                   220
      
  四、其他机构
    
  发行机构    债券类型    发行时间   规模  期限(年) 票面年利率   备 注   
                                   (亿元人民币)   
  ----------------------------------------------------------------------------------
 *兴业银行    固息金融债  1月16日    300     3        4.95%
    
  注:1、*代表新增 
     2、中国2014年已发行金融债一览表请点选 
     3、中国2013年已发行金融债一览表请点选 (完) 
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》

  已发行债券                
  《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2014年已发行金融债一览表》
                                                                                     
 
 (发稿 华小萌；审校 边竞)
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