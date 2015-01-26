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亚洲 | 2015年 1月 27日 星期二 07:21 BJT

****主要国家经济指标预测--1月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段    预估值        前值        

    1月27日(二)
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数            　       12月       --          5.0
                           企业信心指数                                --            1     
    0930  英国国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季初值     +0.6%       +0.7%
                            (较上年同期)                             +2.8%       +2.6%       
    1330  美国耐久财订单                                    12月     +0.5%       -0.9%
             扣除运输的耐久财订单                                    +0.6%       -0.7%
             扣除国防的耐久财订单                                      --        -0.3%
             扣除飞机的非国防资本财订单                              +0.5%       -0.5%
    1400  美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)    11月     +0.6%       +0.8%
                            未经季节调整房价指数(较前月)             -0.2%       -0.1%
                            房价指数(较上年同期)                     +4.3%       +4.5%
    1445  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              1月初值       --         53.5
              Markit服务业PMI                            1月初值      53.8        53.3
    1500  美国消费者信心指数                                 1月      95.1        92.6
    1500  美国新屋销售年率(万户)                            12月      45.0        43.8
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               1月       --          正7
         
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    
    1月26日(一)
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        1月         106.7       106.3      
             IFO企业现况指数                                        111.7       110.7      
             IFO企业预期指数                                        102.0       102.5      
    1530 美国达拉斯联储制造业指数                       1月         负4.4         --        
    2100 韩国消费者信心指数                             1月         102           --    (完)
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