主要国家经济指标预测--1月27日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月27日(二) 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 12月 -- 5.0 企业信心指数 -- 1 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.8% +2.6% 1330 美国耐久财订单 12月 +0.5% -0.9% 扣除运输的耐久财订单 +0.6% -0.7% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.3% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% -0.5% 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 11月 +0.6% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) -0.2% -0.1% 房价指数(较上年同期) +4.3% +4.5% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 53.5 Markit服务业PMI 1月初值 53.8 53.3 1500 美国消费者信心指数 1月 95.1 92.6 1500 美国新屋销售年率(万户) 12月 45.0 43.8 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 106.7 106.3 IFO企业现况指数 111.7 110.7 IFO企业预期指数 102.0 102.5 1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 负4.4 -- 2100 韩国消费者信心指数 1月 102 -- (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率