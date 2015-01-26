美国经济：许多企业计划第一季上调工资，比例高于上季--调查

路透华盛顿1月26日 - 周一公布的一份调查结果显示，许多美国企业计划在未来三个月上调工资。

全美商业经济协会(NABE)的最新季度商业环境调查显示，参与调查的93名经济师中，有51%表示他们所属的企业预期在第一季提高薪资。

该比例在10月调查时为34%。将近三分之一的人表示，他们的企业已经在第四季提高了薪资，上季只有24%。这些受访经济师代表了范围广泛的企业，包括商品生产、运输、金融与服务。

“似乎许多企业在年底时做出了加薪的决定。在本轮周期的这个阶段，失业率降下来了，招聘目标继续改善，现在薪资也开始上升，”NABE的总裁John Silvia表示。

Silvia亦是富国银行的首席经济学家。Silvia表示，最新调查结果支持认为今年薪资增长将会加速的观点。

薪资增长低迷，一直是就业市场中的一个弱点。许多分析师认为，薪资将是确定美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时升息的关键因素。

NABE的调查发现，第一季计划增加雇佣的受访者多于上一季度。60%以上的受访者表示他们的企业在填补空缺方面没有什么问题，但商品生产领域中有57%的人表示，存在专业人才不足的问题。

这高于上一季45%的比例。这导致商品服务领域薪资“大幅”增长，尤其是在建筑行业，有些企业支付加班工资、奖金和提高福利，以此来增加吸引力。(完)