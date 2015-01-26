版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 13:46 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

日本央行审议委员会12月会议记录显示，多数委员称油价大跌将会在短期压制通胀，但长期将因刺激经济
增长而让物价加速上扬。
    会议记录暗示央行并不急着再次扩大规模本已庞大的刺激计画，只要经济仍处于强劲复苏轨道，则该行可
能不在乎短期消费通胀下滑。
    不过根据周一公布的会议记录，部分委员对于消费者及企业信心疲弱提出警告，这显示出拥有九名成员的
审议委员会中，有少数委员未和日央行总裁黑田东彦一样对前景持乐观看法。 
    
    瑞典央行第一副总裁 Kerstin af Jochnick周五说，央行有能力透过购债来迅速扩大资产负债表。他的言
论令市场益发臆测瑞典央行将跟随欧洲央行推出量化宽松(QE)。瑞典主要利率自去年10月以来即处于零利率，
欧洲央行周四推出QE之后，瑞典央行政策跟进的压力越来越大。 
    
    中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是
一种取代和被取代的关系。对此业内人士称，相对定向工具，降准更利于货币创造；而央行近期对于货币宽松
的谨慎表态重在预期管理。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.35%            2015年1月22日降15基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率17%          2014年12月16日上调650个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 张涛；审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐