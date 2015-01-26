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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 13:54 BJT

路透调查：马来西亚央行周三料维持利率在3.25%不变

* 马来西亚央行料维持利率在3.25%
    * 央行将在1月28日1000GMT公布决定

    路透吉隆坡1月26日 - 路透调查显示，马来西亚央行在周三政策会议
上料将维持利率在3.25%不变，因该国经济仍因油价下跌及林吉特(马币)
走弱而承受风险。
    
    多数分析师预期马来西亚央行将在2015年余下时间维持利率不变，除
非该国经济在今年下半年改善。(完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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