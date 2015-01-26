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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 14:17 BJT

韩国热股：起亚汽车受疲弱财报拖累收低5.7%，盘中触及逾四年低点

路透首尔1月26日 - 韩国起亚汽车 周一扩大跌幅，触及逾四年低位，因公司上周五发布令人失望的第四季财报，促使券商下调公司股价目标。

起亚汽车收低5.7%至46,550韩元，盘中创下2010年11月以来的最低位。韩国股市综合股价指数 今日大体收平。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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