券商观点：中国新兴富裕人士网上投资比例偏低，持现金为主--嘉信理财

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港1月26日 - 中国的网络金融发展潜力巨大，美国领先金融服务公司嘉信理财 一项针对中国新兴中产富裕投资者的调查显示，科技在内地投资市场中的应用偏低，且投资组合中以现金为主。
根据嘉信理财与清华大学经济管理学院及学生合作进行的“中国城市内新兴富裕投资者研究”结果显示，目前最受存户欢迎的网上理财方法是银行服务，占受访者的77%，而使用网上投资的受访者占比只有37%，使用流动装置以处理有关银行及投资事宜的受访者占比更低至16%。
嘉信理财国际服务及特别业务拓展部执行副总裁Lisa Hunt在记者会上称，“当需要作出投资决定时，大部分受访者现时使用报章、电视等传统资讯途径，多于微博和微信、网志和论坛等电子途径。”
“不过，使用流动银行和投资的人士有上升趋势，15%受访者计划于未来12个月增加使用流动银行和投资服务。”她说。
该项调查于去年6月30至7月11日期间进行，访问对象为714位家庭年收入25-500万元人民币（约4-80万美元），并持有100万美元以上的可投资资产。当中近85%持有大学学位，以男性为主，平均年龄为38岁，且多数已婚并有子女。
调查结果还显示，虽然大部分受访者受过良好教育，但他们认为自己是经验尚浅的投资者，少数（12%）聘用理财顾问。
而45%受访者将资金投放在现金或现金等价物，20%的储蓄则投资于个别股票（大分为中国及香港股票），9%投放在互惠基金，7%于个别债券及5%于交易所买卖基金（ETF）。
此外，四分之三的受访者表示少于30%的可投资资产买卖是为了获取短期利润，然而，41%的投资者每年有至少36次股票交易。
“受访者所认知的风险与实际风险亦出现分歧，很多受访者自称正在进行长线投资，而事实上却积极地参与投机性买卖。”Hunt说。
嘉信理财认为，中国存户的存款及投资选择严重缺乏多元化，导致他们的家庭于未来承受潜在风险。
嘉信理财主要提供证券经纪、银行及资产管理服务，客户包括美国及环球独立投资者、独立投资顾问以及公司退休与投资计划的企业。截至去年末其经纪帐户总数达940万，客户资产总额2.46万亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率