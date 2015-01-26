券商观点：中国新兴富裕人士网上投资比例偏低，持现金为主--嘉信理财

路透香港1月26日 - 中国的网络金融发展潜力巨大，美国领先金融服务公司嘉信理财 一项针对中国新兴中产富裕投资者的调查显示，科技在内地投资市场中的应用偏低，且投资组合中以现金为主。

根据嘉信理财与清华大学经济管理学院及学生合作进行的“中国城市内新兴富裕投资者研究”结果显示，目前最受存户欢迎的网上理财方法是银行服务，占受访者的77%，而使用网上投资的受访者占比只有37%，使用流动装置以处理有关银行及投资事宜的受访者占比更低至16%。

嘉信理财国际服务及特别业务拓展部执行副总裁Lisa Hunt在记者会上称，“当需要作出投资决定时，大部分受访者现时使用报章、电视等传统资讯途径，多于微博和微信、网志和论坛等电子途径。”

“不过，使用流动银行和投资的人士有上升趋势，15%受访者计划于未来12个月增加使用流动银行和投资服务。”她说。

该项调查于去年6月30至7月11日期间进行，访问对象为714位家庭年收入25-500万元人民币（约4-80万美元），并持有100万美元以上的可投资资产。当中近85%持有大学学位，以男性为主，平均年龄为38岁，且多数已婚并有子女。

调查结果还显示，虽然大部分受访者受过良好教育，但他们认为自己是经验尚浅的投资者，少数（12%）聘用理财顾问。

而45%受访者将资金投放在现金或现金等价物，20%的储蓄则投资于个别股票（大分为中国及香港股票），9%投放在互惠基金，7%于个别债券及5%于交易所买卖基金（ETF）。

此外，四分之三的受访者表示少于30%的可投资资产买卖是为了获取短期利润，然而，41%的投资者每年有至少36次股票交易。

“受访者所认知的风险与实际风险亦出现分歧，很多受访者自称正在进行长线投资，而事实上却积极地参与投机性买卖。”Hunt说。

嘉信理财认为，中国存户的存款及投资选择严重缺乏多元化，导致他们的家庭于未来承受潜在风险。

嘉信理财主要提供证券经纪、银行及资产管理服务，客户包括美国及环球独立投资者、独立投资顾问以及公司退休与投资计划的企业。截至去年末其经纪帐户总数达940万，客户资产总额2.46万亿美元。（完）