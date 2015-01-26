《中国企业债发行日程表》--1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *重庆市涪陵 8 7 2/2簿记建档 -- AA 2/3-3/5 平安证券 交通旅游建设投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 德宏州宏 11 7 1/22簿记建档 6.68% AA 1/23-1/27 天风证券 康投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 1/22簿记建档 6.00% AA 1/23-1/27 银河证券
（附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 郴州高科 15 7 1/22簿记建档 6.45% AA 1/23-1/28 西南证券 投资控股 （第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 营口沿海 15 7 1/23簿记建档 *6.45% AA 1/26-1/28 长城证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 南充航空港 15 7 1/23簿记建档 *6.80% AA 1/26-1/28 爱建证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福州城乡 6 7 1/23簿记建档 *5.48% AA+ 1/26-1/28 中信建投证券 建设发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 烟台牟平区国资 5 7 1/23簿记建档 *6.39% AA 1/26-1/30 国金证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 10 7 1/23簿记建档 *6.6% AA 1/26-1/30 东海证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 铜仁市梵 15 7 1/27簿记建档 *上限7.70% AA 1/28-1/30 华龙证券 净山投资 (第3-7年末每年还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 毕节市建 16 7 1/27簿记建档 上限8.95% AA 1/28-1/30 财富证券 设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有出让土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵发展 5 7 1/27簿记建档 上限7.5% AA 1/28-1/30 兴业证券 投资集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天津东方 16 7 1/28簿记建档 -- AA+ 1/29-2/2 中信建投 财信投资集团 (中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 济宁市市 15 7 1/28簿记建档 上限7.75% AA 1/29-2/3 兴业证券 中区城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 新郑新区 7 6 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/4 华龙证券 发展投资 (第3-6年末每年还25%本金/土地抵押担保)
7 6 1/28簿记建档 --
(第3-6年末每年还25%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 上海淀山湖 13 6 1/29簿记建档 -- AA 1/30-2/5 国金证券 新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小 3.22 6 1/23簿记建档 *8.80% AA 1/26-1/28 大通证券 企业集合债券 (附设第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保公司担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 抚顺市城建投资 10 4 1/27簿记建档 *上限8.05% AA 1/28-1/30 国泰君安
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率