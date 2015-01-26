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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 14:21 BJT

《全球汇市》欧元创11年新低，希腊左翼激进联盟党将执政

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1190 1.1207 -0.15 -7.50 1.2097

美元/日圆 117.63 117.74 -0.09 -1.71 119.68

欧元/日圆 131.63 131.95 -0.24 -9.08 144.78

美元/瑞郎 0.8790 0.8803 -0.15 -11.58 0.9941

英镑/美元 1.5008 1.4987 +0.14 -3.63 1.5573

美元/加元 1.2444 1.2418 +0.21 +7.11 1.1618

澳元/美元 0.7890 0.7904 -0.18 -3.40 0.8168

新西兰元/美元 0.7424 0.7450 -0.35 -4.78 0.7797

澳元/日圆 92.810 93.060 -0.27 -5.05 97.750

新西兰元/日圆 87.330 87.720 -0.44 -6.41 93.310

英镑/日圆 176.54 176.46 +0.05 -5.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0619 1.0589 +0.28 +1.43 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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