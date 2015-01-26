版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 14:16 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行811款，短期固收产品预期收益率下降

路透北京1月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（1月17日-23日）63家银行共发行了811款理财产品，发行银行数较上期
增加1家，产品发行量增加31款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共190款，市场占比为23.43%
；非保本型理财产品共621款，市场占比为76.57%。 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     316        38.96%          -21
    其中：人民币         295        
           外币           21        
    组合投资类           443        54.62%          +43
    融资类                 4         0.49%           +4
    结构性产品            48         5.92%           +5
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 
                   
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     19       3.77%         下降17个基点
    1个月至3个月（含） 417       5.22%         下降1个基点
    3个月至6个月（含） 195       5.38%         上升1个基点
    6个月至1年（含）    93       5.49%         与上期持平
    1年以上             13       5.76%         上升34个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为2920年；预期年化收益率
最低2.70%，最高为7.50%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率下降15
0个基点。

    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限           产品数量（款   占比      平均预期年收益率
                ）                       
 1个月以下      19              2.58%    3.77%
 1个月至3个月   417            56.58%    5.22%
 3个月至6个月   195            26.46%    5.38%
 6个月至1年     93             12.62%    5.49%
 1年以上        13              1.76%    5.76%
 
    上周共发行26款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期增加3款。
  
    
    **189款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,359款产品到期，公布了到期收益率的190款产品中，
189款实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品605款，债券和货币市场工具类产品6
86款，结构性产品63款，融资类产品5款。

    上周到期收益率为6.00%及以上的产品共21款。20款产品来自城市商业银行，1款来自股
份制商业银行；从投资领域来看，1款结构性产品，1款债券类与货币市场类产品，19款为组
合投资类产品。

    到期收益率最高的产品为富滇银行发行的“‘富融平衡’PH1403人民币系列理财计划（
PH1403）”，该组合投资类产品投资期限为365天，实现了7.20%的年化收益率。（完）

 (整理 李贺; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐