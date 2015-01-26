中国资管：上周银行理财产品发行811款，短期固收产品预期收益率下降

路透北京1月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（1月17日-23日）63家银行共发行了811款理财产品，发行银行数较上期 增加1家，产品发行量增加31款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共190款，市场占比为23.43% ；非保本型理财产品共621款，市场占比为76.57%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 316 38.96% -21 其中：人民币 295 外币 21 组合投资类 443 54.62% +43 融资类 4 0.49% +4 结构性产品 48 5.92% +5 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 19 3.77% 下降17个基点 1个月至3个月（含） 417 5.22% 下降1个基点 3个月至6个月（含） 195 5.38% 上升1个基点 6个月至1年（含） 93 5.49% 与上期持平 1年以上 13 5.76% 上升34个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为3天，最长为2920年；预期年化收益率 最低2.70%，最高为7.50%，与上期报告相比，最低预期收益率持平，最高预期收益率下降15 0个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 19 2.58% 3.77% 1个月至3个月 417 56.58% 5.22% 3个月至6个月 195 26.46% 5.38% 6个月至1年 93 12.62% 5.49% 1年以上 13 1.76% 5.76% 上周共发行26款外币理财产品。其中，美元理财产品14款，较上期增加3款。 **189款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,359款产品到期，公布了到期收益率的190款产品中， 189款实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中，组合投资类产品605款，债券和货币市场工具类产品6 86款，结构性产品63款，融资类产品5款。 上周到期收益率为6.00%及以上的产品共21款。20款产品来自城市商业银行，1款来自股 份制商业银行；从投资领域来看，1款结构性产品，1款债券类与货币市场类产品，19款为组 合投资类产品。 到期收益率最高的产品为富滇银行发行的“‘富融平衡’PH1403人民币系列理财计划（ PH1403）”，该组合投资类产品投资期限为365天，实现了7.20%的年化收益率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)