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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 14:24 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收涨，跟随避险日圆升势

路透首尔1月26日 - 韩元兑美元 周一收高，追随日圆 升势，市场全面寻求避险，引发日圆上涨。

韩元兑美元 在本地盘收报1,080.8，上周五时收在1,084.1。(完)

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