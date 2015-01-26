中国经济：发改委批复两项公路和一项航道建设工程，总投资268亿元

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 中国国家发展改革委周一批复云南香格里拉至丽江公路等两项公路建设和一项航道建设工程，合计总投资268.05亿元人民币。
发改委网站刊登的新闻稿称，同意建设香格里拉至丽江公路，自香格里拉以南的益松村，止于丽江白汉场，全长约125公里，其中新建约118公里；项目估算总投资约为203.2亿元，其中70%资金由国家及云南省和相关地市级政府安排，其余则利用银行贷款解决。
同时获批的杭州至南京高速公路浙江段改扩建工程全长约98公里，总投资约为29.5亿元，资金由浙江杭宁高速公路有限责任公司出资和国内银行贷款共同解决。
此外，为加快建设赣江高等级航道，促进水资源综合利用，发改委批复原赣江永泰航电枢纽工程坝址调整至新干县，建设赣江新干航电枢纽工程，总投资约35.35亿元。
为缓解经济下行压力，今年初发改委延续了2014年四季度以来基数设施投资步伐加快的态势，发改委曾于1月16日批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。
中国发改委副主任朱之鑫在周五国新办举行的新闻发布会上称，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加。 （完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率