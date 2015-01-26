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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 14:37 BJT

日本股市：受希腊政局影响小幅收低，丸红重挫近5%

路透东京1月26日 - 日本股市周一下跌，反对撙节的政党在希腊大选
中胜出，引发欧元区陷入动荡的新一波疑虑，并损及投资人的冒险意愿。
    
    日经指数 收低0.3%至17,468.52点，交投创下1月5日以来最低
。投资人表示，对于企业获利强劲的期待协助抹消盘初多数跌幅。
    
    贸易业者丸红 收盘重挫4.7%，午后尾盘跌势加剧。收盘后的
媒体发布会上，该公司执行长宣布集团净利预估腰斩，原因在于大宗商品
价格下滑，以及与收购农业综合企业Gavilon相关的商誉减损。
    
    东证股价指数 下跌0.1%至1,402.08点，JPX日经400指数<.JPX
NK400>下跌0.1%至12,733.11点。(完)
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