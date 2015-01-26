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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 16:49 BJT

香港金融：外汇基金去年录得436亿港元投资收入，按年大跌逾四成

路透香港1月26日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，外汇基金2014年全年录得436亿港元投资收入，按年下降46%，主要受累于汇兑亏损增加。

金管局总裁陈德霖称，去年的投资环境十分困难，主要挑战在于美联储开始退市，外汇基金已经采取多项预防性措施作应对，包括提高持有现金比例、缩短持有债券年期以及减持债券并增持股票。

“然而，美元急升，即使外汇基金已适量减持欧元和日圆，仍然无可避免地录得巨额帐面汇兑亏损，并大幅拖低回报率。”他并说，去年全年外汇基金的投资回报率为1.4%。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完） (记者 雷美珍；审校)
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