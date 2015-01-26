香港金融：外汇基金去年录得436亿港元投资收入，按年大跌逾四成

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透香港1月26日 - 香港金融管理局（HKMA）周一公布，外汇基金2014年全年录得436亿港元投资收入，按年下降46%，主要受累于汇兑亏损增加。
金管局总裁陈德霖称，去年的投资环境十分困难，主要挑战在于美联储开始退市，外汇基金已经采取多项预防性措施作应对，包括提高持有现金比例、缩短持有债券年期以及减持债券并增持股票。
“然而，美元急升，即使外汇基金已适量减持欧元和日圆，仍然无可避免地录得巨额帐面汇兑亏损，并大幅拖低回报率。”他并说，去年全年外汇基金的投资回报率为1.4%。
外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完） (记者 雷美珍；审校)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)