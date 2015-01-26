《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月26日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *云南省能 40 10 9 1/27簿记建档 招商银行 AAA(中诚信) 1/28 1/29 源投资集团 AA(中债资信) ======================================================================================= *山西煤炭 100 20 9 1/27簿记建档 北京银行 AA+(联合国际)1/28 1/29 进出口集团 AA-(中债资信) ======================================================================================= *厦门翔业集团 50 10 6 1/27簿记建档 浦发银行 AAA(联合资信)1/28 1/29
AA+(中债资信) ======================================================================================= *中国国电集团 500 30 3 1/27簿记建档 建设银行 AAA 1/28 1/29
北京银行 ======================================================================================= 大唐集团 500 40 210天 1/26-27簿记 工商银行 AAA(大公国际)1/28 1/29
华夏银行 AAA(中债资信) ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *天士力控股集团 9 9 12 1/29簿记建档 民生银行 AA+ 1/30 2/2 ======================================================================================= *天津住宅 8 2 12 1/29簿记建档 兴业银行 AA 1/30 2/2 建设发展集团 ======================================================================================= *深圳市东 8 8 12 2/2簿记建档 农业银行 AA- 2/4 2/5 阳光实业发展 ======================================================================================= 陕西清水 13 6.5 12 1/27簿记建档 兴业银行 AA 1/28 1/29 川能源 ======================================================================================= 新疆兵团 1 1 12 1/27簿记建档 兴业银行 A+ 1/28 1/29 水利水电工程集团 ======================================================================================= 五洋建设集团 5 2 12 1/27簿记建档 农业银行 AA 1/29 1/30 ======================================================================================= 内蒙古博 22 8 12 1/27簿记建档 浦发银行 AA 1/29 1/30 源控股集团 ======================================================================================= 中国有色 60 30 12 1/27簿记建档 进出口行 AAA 1/28 1/29 矿业集团 ======================================================================================= 步步高投 12 6 12 1/27簿记建档 中国银行 AA 1/29 1/30 资集团 ======================================================================================= 新疆昌源 8 4 12 1/28簿记建档 兴业银行 AA 1/29 1/30 水务集团 国开行 ======================================================================================= 温州市工 20 5 12 1/28簿记建档 光大银行 AA 1/29 1/30 业投资集团 ======================================================================================= 国中水务 6 1 12 1/28簿记建档 民生银行 AA- 1/29 1/30
======================================================================================= 内蒙古鄂 14 3 12 1/28簿记建档 兴业银行 AA 1/29 1/30 尔多斯电力冶金股份有限公司 ======================================================================================= 东兴证券 28 10 3 1/28招标 邮储银行 AA+ 1/29 1/30
(最高发行余额) 哈尔滨银行等 ======================================================================================= 湛江港（集团） 12 3 12 1/28簿记建档 光大银行 AA 1/29 1/30 ======================================================================================= 云南锡业 36 20 12 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 2/2 集团 建设银行 ======================================================================================= 康美药业 20 10 12 1/28簿记建档 工商银行 AA+ 1/29 1/30
中国银行 ======================================================================================= 招商证券 84 28.5 3 1/28招标 农业银行 AAA 1/29 1/30
建设银行等 ======================================================================================= 重庆乌江 3 3 12 1/29簿记建档 光大银行 AA- 1/30 2/2 实业（集团） ======================================================================================= 安徽星马 10 5 12 1/29簿记建档 中信银行 AA- 2/2 2/3 汽车集团 徽商银行 ======================================================================================= 营口港务集团 12 12 12 1/29簿记建档 浦发银行 AA+ 2/2 2/3 ======================================================================================= 广西绿城水务 5 2.5 12 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *国电集团 65 35 5 2/2簿记建档 工商银行 AAA 2/3 2/4
建设银行 ======================================================================================= *新疆广汇 20 10 3 2/2簿记建档 国开行 AA 2/3 2/4 实业投资集团 ======================================================================================= *北京对外 4 2 2 2/3簿记建档 华夏银行 AA- 2/5 2/6 经贸控股 ======================================================================================= 电广传媒 29 3 3 1/27簿记建档 国开行 AA+ 1/28 1/29
======================================================================================= 金融街 52 28 5 1/27簿记建档 国泰君安 AAA 1/29 1/30
工商银行 ======================================================================================= 上海外高 10 5 3 1/28簿记建档 建设银行 AAA 1/29 1/30 桥（集团） 上海银行 ======================================================================================= 陕西建工集团 6 3 3 1/28簿记建档 中信银行 AA 1/30 2/2 ======================================================================================= 甘肃省国 30 20 5 1/29簿记建档 交通银行 A 1/30 2/2 有资产投资集团 兴业银行 ======================================================================================= 广西绿城水务 4.5 4.5 3 1/30簿记建档 交通银行 AA 2/2 2/3 ======================================================================================= 深圳华强集团 13 13 3 1/30簿记建档 浦发银行 AA 2/3 2/4 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率