版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 14:53 BJT

路透调查：泰国央行周三料将再次维持利率在2.0%不变

路透曼谷1月26日 - 路透调查显示，泰国央行周三在今年首次会议上
料将再次维持政策利率不变，认为当前的利率够低，足以支撑疲弱的经济
。
    
    20位受访分析师中，有16位预期一日回购利率 将维持在
2.0%，其他四位认为会调降25个基点，因经济复苏放缓且通胀温和。(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐