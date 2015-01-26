新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，希腊大选结果反衬出亚洲投资吸引力

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
亚洲 当日 今年以来 2014年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.94 117.81 -0.11 +1.46 119.66 坡元 1.3447 1.3450 +0.02 -1.39 1.3260 台币 31.272 31.432 +0.51 +1.43 31.718 韩元 1079.62 1084.10 +0.41 +1.82 1099.30 泰铢 32.56 32.60 +0.12 +1.04 32.90 菲律宾披索 44.10 44.18 +0.19 +1.42 44.72 印尼卢比 12510.00 12470.00 -0.32 -1.04 12380.00 印度卢比 61.42 61.42 +0.00 +2.62 63.03 马币 3.6095 3.6030 -0.18 -3.13 3.4965 人民币 6.2501 6.2288 -0.34 -0.74 6.2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 拉美货币报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王丽鑫/艾茂林/李婷仪 审校 高琦/张若琪/张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率