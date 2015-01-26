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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 15:01 BJT

新兴汇市：韩元领涨新兴亚币，希腊大选结果反衬出亚洲投资吸引力

亚洲     当日  今年以来   2014年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.94    117.81   -0.11   +1.46    119.66
    坡元            1.3447    1.3450   +0.02   -1.39    1.3260
    台币          31.272    31.432   +0.51   +1.43    31.718
    韩元           1079.62   1084.10   +0.41   +1.82   1099.30
    泰铢             32.56     32.60   +0.12   +1.04     32.90
    菲律宾披索       44.10     44.18   +0.19   +1.42     44.72
    印尼卢比      12510.00  12470.00   -0.32   -1.04  12380.00
    印度卢比       61.42     61.42   +0.00   +2.62     63.03
    马币            3.6095    3.6030   -0.18   -3.13    3.4965
    人民币          6.2501    6.2288   -0.34   -0.74    6.2040
    (完)
    
      
      
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 (编译 王丽鑫/艾茂林/李婷仪 审校 高琦/张若琪/张明钧)
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