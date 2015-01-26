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债券 | 2015年 1月 26日 星期一 14:59 BJT

欧洲央行：管委维斯科称量化宽松计划并无确定结束之时--报载

路透法兰克福1月26日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)向德国商报指出，欧洲央行的购买公债计划并没有固定的结束之时。

“这个计划并没有一个我们已经决定好的确切结束时间，”维斯科在周一刊出的德国商报专访中指出，并表示欧元区各国落实结构性改革及整顿预算至关重要。

维斯科并警告，欧洲央行不应该为当前情势背负过多任务。

“央行总裁并非负责每样事情，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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