欧洲央行：管委维斯科称量化宽松计划并无确定结束之时--报载

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透法兰克福1月26日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)向德国商报指出，欧洲央行的购买公债计划并没有固定的结束之时。
“这个计划并没有一个我们已经决定好的确切结束时间，”维斯科在周一刊出的德国商报专访中指出，并表示欧元区各国落实结构性改革及整顿预算至关重要。
维斯科并警告，欧洲央行不应该为当前情势背负过多任务。
“央行总裁并非负责每样事情，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。