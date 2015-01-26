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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 15:04 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元普遍上扬，关注希腊选举的后续影响

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    * 欧元/美元微跌0.08%(稍早触及低点1.1098)，欧元/日圆上涨0.12%，澳元/美元跌0.3
2%
    * 新西兰元/美元下滑0.21%，美元/人民币上扬0.35%，10年期美债收益率报1.7585%，
布兰特原油期货下挫1.13%
    * 日经指数收低0.25%，沪综指尾盘上涨0.48%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%
，标普E-mini股指期货下跌0.57%
    * 希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯将组建一个反
对撙节的政府
    * 日本12月出口创一年来最大增幅，暗示经济或稳步走出衰退 
    (完)
        
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 (编译 王兴亚；审校 张若琪)
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