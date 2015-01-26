中国外汇：下放外汇保险业务市场准入和本外币转换审核权限--外管局

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京1月26日 - 中国国家外汇管理局称，自2015年3月1日起，下放法人保险机构外汇保险业务市场准入、退出以及资金本外币转换的审核权限，允许同一法人保险机构内部集中收付保险项下外汇资金。
外管局网站周一发布保险业务外汇管理指引，其主要内容还包括：取消省级及以下保险机构外汇保险业务市场准入和退出事前核准，取消保险机构外汇保险业务资格每三年重新核准的要求。
外管局通知称，明确跨境保险、外汇资金运用、受托管理外汇资金等业务规则，规范保险机构外汇账户的使用；经办金融机构在“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”原则的基础上，可简化外汇保险业务审核材料。
新闻稿并称，废止涉及保险业务的8个外汇管理法规，便利市场主体理解和执行；明确数据报送要求，加强对外汇保险业务及相关外汇收支的事后监测和核查。（完）
预览更多细节，请点选中国国家外汇管理局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率