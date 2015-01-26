更新版 1-中国产业：足球改革总体方案渐行渐近，相关题材个股借机大涨

(新增股市相关个股表现和分析师评论)

路透北京1月26日 - 据两位接近官方的消息人士透露，中国将大力推进足球业发展，鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。国务院已审议通过了中国足球改革总体方案，近日将由中央深改领导小组进行审议。此消息刺激中国股市相关题材个股周一表现活跃。

国泰君安策略分析师提供的行业报告就称，体育主题截至目前在主题指数中高居第一。随着足协履行“简政放权、管办分离”的改革承诺，足球产业将确定以俱乐部为市场主体，去行政化为抓手的运营模式，预计经营足球俱乐部将迎来业绩的转折点。

他们预计的受益标的包括江苏舜天 、雷曼光电,前者收于涨停位13.76元人民币，后者涨幅亦达8%，收报62.10元。

消息人士也提到，推进足球改革与发展包括进一步改革足球管理体制，推行政社分开、政企分开、管办分离，加快推进体育行业协会与行政机关脱钩。

“足球产业是体育产业中最大的产业，中国拟以推进足球改革与发展作为突破口，力争一段时期内，将体育大国建设成为体育强国。”消息人士称。

2014年10月，国务院下发加快发展体育产业促进体育消费的文件，要求到2025年，体育产业总规模超过5万亿元。

国家体育总局局长刘鹏在去年底召开全国体育局长会议上透露，加大中国足球协会作为单项体育协会综合体制改革试点的力度，尽快制定实施意见。为此，中国足协将与体育总局脱钩，具体负责足球管理事项。

消息人士提到，要改革完善足球俱乐部制度。确立足球俱乐部的市场主体地位，按照现代企业制度要求和足球运动特点，完善足球俱乐部公司制，完善内部人才使用和薪酬制度。鼓励多元资本投入和通过资本市场发展壮大足球俱乐部。

改革足球赛事收益分配机制。足球比赛收入和电视转播收入是足球收益的主要形式，合理确定足球比赛收入的分配关系，足球电视转播引进市场竞争机制，确保各方取得合理收入。

加强足球运动场馆的建设。中国是人口大国和体育大国，但足球运动场馆建设严重滞后，在一定程度上拖累了足球运动发展。为此，要加大专业足球场馆、业余足球场馆和和校园足球场馆的建设力度，国家拟专门制定足球场馆建设“十三五”规划。

同时要加大政府对足球发展的投入力度。从国际经验来看，政府对足球运动发展都非常重视，一般都把足球作为准公共产品来看待，对足球运动都有一定的投入和相关政策的扶持。

“中国也拟加大对足球的投入，包括建立中国足球产业发展基金，并通过增加足球彩票发行的种类和规模，进一步增加足球资金的投入。”消息人士称。

路透暂时未联系到相关部门对此事发表评论。

国泰君安的报告也称，在之前的点评中提到近期产业资本频频通过外延式并购拓展体育产业布局，标志着体育产业即将从政策认知期跨入行业拐点期，成为体育主题进一步爆发的催化剂。

预计受益标的包括周一涨停的贵人鸟 、探路者 和涨幅接近8%的浔兴股份 。