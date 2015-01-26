版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 15:42 BJT

欧洲政经：芬兰总理称准备好讨论延长希腊纾困计划

路透赫尔辛基1月26日 - 芬兰总理斯图布(Alexander Stubb)周一表示，如果希腊新政府能够承诺遵守已同意的协议及承诺过的结构性改革，芬兰准备好讨论延展希腊纾困方案。

“我们不会免除贷款，但我们准备好讨论延长纾困计划或期限...但这不会改变希腊必须持续经济改革的事实，”斯图布向记者表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐