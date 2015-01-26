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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 15:48 BJT

韩国个股：三星SDI副总裁称，油价下滑料不会损害电动车市场长期前景

路透首尔1月26日 - 韩国三星SDI 的高级副总裁Kim Jeong-wook表示，全球油价跌势料不会改变电动车市场的长期趋势。

三星SDI主要是为宝马供应电动车电池，紧随在竞争对手LG化学 之后。（完）

(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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