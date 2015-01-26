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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 15:53 BJT

欧洲政经：欧洲央行执委科尔称希腊必须还债，将与Syriza领导人会谈

路透巴黎1月26日 - 欧洲央行执委科尔周一表示，希腊必须偿还债务。此前反对撙节政策的希腊左翼激进联盟党(Syriza)在周末赢得选举。

科尔表示，将与Syriza领导人齐普拉斯领导的新当局举行讨论。

“他必须还钱，那些是欧洲的游戏规则，”科尔对电台Europe 1表示，“在欧洲没有单方行动的空间，这不排除进行讨论，例如讨论债务的重新规划。”

他说，欧洲本身有责任“适应政府发生的变化，甚至是剧烈的变化”。

科尔还表示，欧洲央行新推出的购债计划将取得成功，但必要时可能延长。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)
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