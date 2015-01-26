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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 16:51 BJT

台湾汇市：台币再收创逾一个月高位，但外资汇入力道略减

* 台币连四升再收创逾一个月高位
    * 外资汇入力道不若先前，值得关注
    * 观望美联储会议结论
    * 明日实质交易区间暂看31.23-31.33

    路透台北1月26日 - 台币兑美元  周一再收创逾一个月高位，连四日上
涨。汇银人士指出，韩元走升，外资盘初也有汇入，不过午后无本金交割远汇(NDF)市场中
美元趋强，现汇美元买盘出笼，市场也普遍观望本周美联储的会议结果。
    
    汇银人士表示，今日外资虽有汇入，但量能相较上周少了很多，至于出口商也有些美元
卖压。不过，近期盘中台币的波幅颇大，震荡剧烈，不少交易商选择退场观望，今日成交较
上周五明显缩水。
    
    〞早上就是特定的外资在卖美元，他们方向没有很一致，〞一家民营商银交易员表示。
    
    交易员也认为，今日外资在台股仍然是大买逾90余亿台币，且在亚股纷显疲弱之下，台
股收盘仍能够站在平盘之上，外资做多的态势仍然明显，若是他们对台股的兴趣依旧浓厚，
汇入力道持续，台币还是有走升空间。
    
    台币兑美元今日收报31.339，此前收盘高点为去年12月16日的31.327。台北外汇中心今
日成交6.93亿美元，明显低于上日的11.29亿美元。  
    
    也有交易员表示，台币连日涨升，加以农历年前出口商都有些换汇的需求，月底也逼近
，这可能让出口商扬弃先前只愿意卖出偏高价位美元的想法。
     
    台湾股市周一收盘微升，连六日上涨。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超90
.33亿台币,连续六个交易日买超共计769.56亿台币。     
      
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.230-31.330。今日台币主要交易区间在31.24
0-31.312，上日交易区间在31.290-31.384。
     
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点由折价转为
溢价，美元看升气氛转浓；一个月远汇 尾盘报31.325/31.335，上日收在31.2
25。
        
    韩元兑美元 收盘升至1,080.8，上日收在1,084.1。
  
    本周全球重要经济事件与数据包括： 
    1/26(一)：欧元集团会议；德国1月IFO企业景气判断指数；欧元区12月零售销售；
    1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日)
；英国第四季GDP初值；中国1-12月规模以上工业企业利润；美国12月耐久财(耐用品)订单
；美国11月CaseShiller 20个城市经季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费
者信心指数、12月新屋销售年率；德国12月实质零售销售(1月27-30日)
    1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央
行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国
12月建筑许可修正值；
    1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；
德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工
业生産初值；
    1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值
；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值；
         
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     31.339    31.432  31.240-31.440   31.432     6.93   11.29
                                                                         
 元太外汇经纪公司     31.338    31.430  31.245-31.430   31.430     3.28    4.03
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         0.010/0.020         -0.020/-0.010
 美元/台币六个月期         -0.100/-0.060       -0.130/-0.090
 (完)
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