台湾汇市：台币再收创逾一个月高位，但外资汇入力道略减

* 台币连四升再收创逾一个月高位 * 外资汇入力道不若先前，值得关注 * 观望美联储会议结论 * 明日实质交易区间暂看31.23-31.33 路透台北1月26日 - 台币兑美元 周一再收创逾一个月高位，连四日上 涨。汇银人士指出，韩元走升，外资盘初也有汇入，不过午后无本金交割远汇(NDF)市场中 美元趋强，现汇美元买盘出笼，市场也普遍观望本周美联储的会议结果。 汇银人士表示，今日外资虽有汇入，但量能相较上周少了很多，至于出口商也有些美元 卖压。不过，近期盘中台币的波幅颇大，震荡剧烈，不少交易商选择退场观望，今日成交较 上周五明显缩水。 〞早上就是特定的外资在卖美元，他们方向没有很一致，〞一家民营商银交易员表示。 交易员也认为，今日外资在台股仍然是大买逾90余亿台币，且在亚股纷显疲弱之下，台 股收盘仍能够站在平盘之上，外资做多的态势仍然明显，若是他们对台股的兴趣依旧浓厚， 汇入力道持续，台币还是有走升空间。 台币兑美元今日收报31.339，此前收盘高点为去年12月16日的31.327。台北外汇中心今 日成交6.93亿美元，明显低于上日的11.29亿美元。 也有交易员表示，台币连日涨升，加以农历年前出口商都有些换汇的需求，月底也逼近 ，这可能让出口商扬弃先前只愿意卖出偏高价位美元的想法。 台湾股市周一收盘微升，连六日上涨。证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超90 .33亿台币,连续六个交易日买超共计769.56亿台币。 交易员预估，明日台币的交易区间料在31.230-31.330。今日台币主要交易区间在31.24 0-31.312，上日交易区间在31.290-31.384。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点由折价转为 溢价，美元看升气氛转浓；一个月远汇 尾盘报31.325/31.335，上日收在31.2 25。 韩元兑美元 收盘升至1,080.8，上日收在1,084.1。 本周全球重要经济事件与数据包括： 1/26(一)：欧元集团会议；德国1月IFO企业景气判断指数；欧元区12月零售销售； 1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日) ；英国第四季GDP初值；中国1-12月规模以上工业企业利润；美国12月耐久财(耐用品)订单 ；美国11月CaseShiller 20个城市经季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费 者信心指数、12月新屋销售年率；德国12月实质零售销售(1月27-30日) 1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央 行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国 12月建筑许可修正值； 1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定； 德国1月失业率；欧元区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工 业生産初值； 1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值 ；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值； 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.339 31.432 31.240-31.440 31.432 6.93 11.29 元太外汇经纪公司 31.338 31.430 31.245-31.430 31.430 3.28 4.03 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.100/-0.060 -0.130/-0.090 (完)