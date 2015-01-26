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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 15:34 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶下跌1%，追随上海期胶的跌势

“我们看到近月合约1月期胶在今天到期之前涌现卖盘，这拖累了指标合约，”东京一交易商称。“TOCOM也是跟着上海期胶走低。”

上海期货交易所周五公布指定仓库橡胶库存较上周增加2.7%。

上交所5月期胶 下跌75元人民币，收报每吨13,070元。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤138.50美分，下跌1.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/蔡美珍；审校 王丽鑫/王洋)
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