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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 16:45 BJT

台湾央行：共发行2,466亿台币存单，发行余额增9亿

路透台北1月26日 - 台湾央行周一公布，共发行2,466亿台币存单，与今日存单到期金额2,457亿台币相较，存单发行余额增9亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,410.0

91天期 0.93 49.0

182天期 1.05 7.0

央行上日共发行3,568.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,871.6亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为145亿台币，累积至周日超额准备为2,170亿台币、加计前期1%的超额准备为4,299亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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