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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 15:40 BJT

金属期市：期铜跌至五年低点，受累于美元走强和技术性卖盘

“近期低位被跌破后，市场有一些止损卖盘。美元也造成了一部分卖压。”一位驻新加坡的金属交易员称。

“由于需求疲弱，铜未来可能会进一步下跌。”该交易员认为5,200美元将是下一道支撑位。

0647GMT，LME三个月期铜 下跌2.5%，报每吨5,381.50美元。盘中一度触及5,345美元的低位，为2009年7月以来最低。

上周五期铜跌幅超过2.5%，上周录得连续第六周下跌。

上海期交所主力4月期铜 下跌5%，至每吨38,860元人民币，亦触及2009年7月以来最低。

法国兴业银行分析师Mark Keenan说，LME和上海铜库存增长，反映出需求依然疲弱，因此价格仍受拖累。

自今年初以来，LME仓库的铜库存MCU-STOCKS大幅增加了三分之一，至超过23.5万吨。上海方面，铜库存CU-STX-SGH增长了27%，达到逾13万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/洪曦; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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