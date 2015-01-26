金属期市：期铜跌至五年低点，受累于美元走强和技术性卖盘

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
“近期低位被跌破后，市场有一些止损卖盘。美元也造成了一部分卖压。”一位驻新加坡的金属交易员称。
“由于需求疲弱，铜未来可能会进一步下跌。”该交易员认为5,200美元将是下一道支撑位。
0647GMT，LME三个月期铜 下跌2.5%，报每吨5,381.50美元。盘中一度触及5,345美元的低位，为2009年7月以来最低。
上周五期铜跌幅超过2.5%，上周录得连续第六周下跌。
上海期交所主力4月期铜 下跌5%，至每吨38,860元人民币，亦触及2009年7月以来最低。
法国兴业银行分析师Mark Keenan说，LME和上海铜库存增长，反映出需求依然疲弱，因此价格仍受拖累。
自今年初以来，LME仓库的铜库存MCU-STOCKS大幅增加了三分之一，至超过23.5万吨。上海方面，铜库存CU-STX-SGH增长了27%，达到逾13万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/洪曦; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率