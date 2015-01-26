《交易视点》人民币债券收益率境内趋低，离岸融资优势不再--中信证券

路透香港1月26日 - 中国中信证券<600030. SS >最新债券市场周报认为，离岸市场融资成本较低是吸引国内企业赴境外融资的主要因素，但从目前的收益率水平看，离岸债市的融资优势已经是所剩无几。

从比较优势看，目前离岸债券收益率低于境内的部分仅仅集中在大型国企发行具有国际评级的债券。

**欧央行QE推动美元进一步走强**

欧央行正式引入量化宽松政策后，全球股市普遍上涨，欧元区国家国债收益率继续下跌，国际主要货币兑美元汇率应声下跌，人民币也难以逃脱美元强势的打压，存在贬值压力。

流动性方面，近期资金流向美元资产的趋势更加明显，这也导致离岸人民币市场流动性加剧恶化。这里我们从以下几个方面追踪资金流动的变化：一是外汇占款的变动，12 月热钱的流出量约有5000 亿的净流出。二是从EPFR 的资金流向看，资金仍持续从中国市场撤离，CNH市场流动性紧张有不断加剧的趋势。

**境内外人民币债券收益率比较**

国内债券市场充分享受了流动性稳定、央行降息和降准预期高涨的红利，债券收益率越走越低。而离岸人币债券主要受到人民币贬值预期及资金流向改变的影响，债券收益率不断上升。因此，尽管从历史均值水平看3年期离岸国债收益率较境内低90bp左右，但是近期境内外的无风险利率实际上已经趋于同一水平。

国内市场对信用风险较为钝化、发行架构不同以及无风险利率走低等因素已经使境内信用债收益率低于离岸债券收益率。从比较优势看，目前离岸债券收益率低于境内的部分仅仅集中在大型国企具有国际评级的债券。

境内外债券收益率的新变化可能会带来以下结果：一是由于收益率升高，境内企业赴海外发债的动力减弱；二是从收益率水平看，离岸信用债更具吸引力，但离岸债券收益率能否下行取决于国内经济和房地产市场走势、佳兆业事件进展等多重因素，短期内仍难以看到离岸债市明显改善的迹象；三是RQFII境内债券配置重点的变化。

2015年，外资中对回报有较高要求的RQFII机构是否会增加国内信用债的持仓比例值得关注。

**市场研判和投资策略**

国际方面，美元走强和资金流入美元资产对离岸人民币债券有负面影响；国内方面，货币政策进一步宽松仍有待时机成熟，短期国内经济和房地产市场走势低迷的局面难有改观。