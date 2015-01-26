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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 15:52 BJT

印尼股市：下挫2%，受希腊大选结果的冲击

路透雅加达1月26日 - 印尼股市 下跌逾2%，为2014年10月以来最大单日跌幅，追随全球股市走势。希腊反撙节政党赢得大选，引发投资者担忧欧元区遭遇新的动荡。

另外，BNI证券在研究报告中指出，印尼股市在上周五触及纪录高位5,325.04点后，也倾向于获利了结。（完）

(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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