更新版 1-台湾货币市场：跨年短票区间微降，跨月拆款需求偏低

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 外资持续汇入，央行冲销力道未加大
* 跨月拆款需求偏低，月底短率变化有限
* 跨年短票交易区间微降，60天期需求大 (更新拆款数据及存单细节)
记者 董永年
路透台北1月26日 - 台湾银行间短率周一大致持稳，但跨年短票利率交易区间微幅下调。资金调度人士指出，外资仍持续汇入，令市场资金更加宽松，时序虽进入月底，但利率料变化有限。
他们表示，由于大型银行提早供应跨月资金，使得有拆入需求者反而不急于调度，不少人仍在等待本周最佳出手时机。虽然市场资金丰沛，但央行似乎有意在农历年关前维持宽松，纵然近日外资汇入，但也不见冲销态度趋于积极。
〞大家都在比价，气氛比过去月底感觉差很多。〞一位公股银行资金调度人士说。
台币兑美元 周一盘初走升，随韩元上扬。汇银人士表示，相对上周外资大幅汇入台湾，今日外资资金汇入力道不若上周，交易也趋平稳，市场等待着本周美联储会议结论出炉。
因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，上周五通货发行数来到1.767兆(万亿)，较9日约增加539.80亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收在0.388%；今日区间落在0.295-0.410%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率区间在0.385-0.500%，上日在0.385-0.460%；两周拆款利率区间在0.460-0.500%，上日在0.388-0.500%。
**跨年短票利率下调**
短票市场方面，受特定大型金融机构调降跨年短票利率的带动，成交区间下调1个基点。且因市场资金相当宽松，农历年关已非关注重点，银行对跨年短票的需求持续高于年前。
〞大部分都做60天，都被大型机构吸掉了，0.63%是跨到3月底的利率。〞一位大型票券交易员说。
交易员指出，由于较长天期的短票利率下调，农历年前的短票乾脆就不卖了。在资金缺口不大的情形下，会留一些库存，因此将无法满足市场需求。
今日票券商与银行承作的农历年前自保短票主要利率在0.59-0.60%，0.61%稀少；至于跨农历年短票成交利率区间下滑至0.61-0.63%，上日在0.62-0.64%，高位0.64%成交稀少。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.601%，前日平均利率亦在0.601%。上日60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.626%，前日平均利率在0.627%。60天短票成交量持续高于30天，分别为70亿及48亿台币。
今日台湾央行存单到期金额2,457.00亿台币，共发行2,466亿台币存单，存单发行余额增9亿。
本周央行存单到期总额为1兆291.5亿台币，落点分别为周二2,464.50亿、周三2,270.50亿、周四3,080.5亿及周五19亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为223亿台币，累积超额准备为2,393亿台币、加计前期1%的超额准备为4,522亿台币。
**美元债密集交割**
台湾债券市场附买回(RP)利率周一仍持于低位。交易员称，本周国际板美元债券交割逾13亿美元，寿险端资金供给料将减少，不过目前整体市场资金仍算宽松，资金调度暂不受影响，令RP利率续处既有区间。
他们并指出，时序逼近月底，投信端基金赎回压力尚不明显，只是申购款略有减少，加以近期外资汇入也将淡化美元债交割的影响，月底RP利率料呈区间内窄幅波动，券商间青睐资金落点避开月底，带动部分跨月及跨农历年RP成交在区间高位。
〞今天太轻松了，寿险还来要券。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨月RP则成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
本周债券发行情况包括：周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债。
至于本周本地债券还本主要有：周一华航 公司债5.2亿台币、周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下工银90亿台币。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
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