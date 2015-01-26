欧元债市：较低评等公债走低，因反撙节政党赢得希腊大选

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
作为欧元区较低评级主权债指标的意大利公债期货 一度下跌48个跳动点至138.49。希腊债市在0830GMT开盘。
德国10年期公债收益率 触及纪录低点0.302%。
KBC Securities策略师Piet Lammens说：“随着左翼激进联盟党(Syriza)的胜利，风险加大了，这应该在希腊收益率上升中得以反映，但幅度还很难说。”
“Syrzia大胜意味着将与三方金主进行艰难的谈判...会有不确定性，所以现在不是买希腊债券的时候。”
Lammens和其它分析师表示，预计其它二线欧元区国家债券所面临的卖压将是短暂的，因投资者的目光焦点会回到上周欧洲央行的QE举措之上。
若Syriza政府撕毁与救助金主达成的协议，那么希腊债权债将面临风险。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 蔡美珍/王洋; 审校 张若琪/张涛)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。