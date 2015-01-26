欧元债市：较低评等公债走低，因反撙节政党赢得希腊大选

作为欧元区较低评级主权债指标的意大利公债期货 一度下跌48个跳动点至138.49。希腊债市在0830GMT开盘。

德国10年期公债收益率 触及纪录低点0.302%。

KBC Securities策略师Piet Lammens说：“随着左翼激进联盟党(Syriza)的胜利，风险加大了，这应该在希腊收益率上升中得以反映，但幅度还很难说。”

“Syrzia大胜意味着将与三方金主进行艰难的谈判...会有不确定性，所以现在不是买希腊债券的时候。”

Lammens和其它分析师表示，预计其它二线欧元区国家债券所面临的卖压将是短暂的，因投资者的目光焦点会回到上周欧洲央行的QE举措之上。

若Syriza政府撕毁与救助金主达成的协议，那么希腊债权债将面临风险。(完)

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