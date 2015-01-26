路透调查：台湾第四季经济成长率料弱至3.1%，创五季来最低

* 公布数据：2014年第四季经济成长率概估值(第三季成长3.63%) * 公布时间：1月30日上午8:30 * 调查家数：16家 * 调查中值：3.1% 路透台北1月26日 - 路透调查显示，台湾第四季经济成长率料将减速至3.1%，创五季以 来最低，因出口情势放缓。 路透周一调查16家金融机构显示，第四季经济成长率估为3.1%，这料会是五季以来的最 低成长率，大区间则在2.8-3.5%。 台新投顾分析师王凯民表示，第四季出口较上季明显趋缓，而净输出也稍弱，因此第四 季经济成长率料将不如第三季。 他也表示，今年经济成长风险在于主要全球的国家中只有美国独强，欧洲、日本和中国 经济成长不如预期，这将令台湾今年出口成长可能弱于上年。 主计处11月间估计，台湾2015年GDP年增率3.50%、CPI则为0.91%。 金融机构 预估第四季经济成长率(%) 4cast 3.25 澳新银行 3.31 美林证券 3.20 群益证券 2.80 中国信托银行 2.80 星展银行 3.50 汇丰 3.10 ING金融市场 3.10 日盛投顾 3.10 凯基投顾 3.00 元富投顾 2.40 兆丰投顾 3.40 永丰金控 3.08 台新投顾 3.50 大众银行 3.32 元大投顾 3.10 中值 3.10 台湾经济成长率新闻请见 (完) (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)