路透调查：台湾第四季经济成长率料弱至3.1%，创五季来最低

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 公布数据：2014年第四季经济成长率概估值(第三季成长3.63%) * 公布时间：1月30日上午8:30 * 调查家数：16家 * 调查中值：3.1% 路透台北1月26日 - 路透调查显示，台湾第四季经济成长率料将减速至3.1%，创五季以 来最低，因出口情势放缓。 路透周一调查16家金融机构显示，第四季经济成长率估为3.1%，这料会是五季以来的最 低成长率，大区间则在2.8-3.5%。 台新投顾分析师王凯民表示，第四季出口较上季明显趋缓，而净输出也稍弱，因此第四 季经济成长率料将不如第三季。 他也表示，今年经济成长风险在于主要全球的国家中只有美国独强，欧洲、日本和中国 经济成长不如预期，这将令台湾今年出口成长可能弱于上年。 主计处11月间估计，台湾2015年GDP年增率3.50%、CPI则为0.91%。 金融机构 预估第四季经济成长率(%) 4cast 3.25 澳新银行 3.31 美林证券 3.20 群益证券 2.80 中国信托银行 2.80 星展银行 3.50 汇丰 3.10 ING金融市场 3.10 日盛投顾 3.10 凯基投顾 3.00 元富投顾 2.40 兆丰投顾 3.40 永丰金控 3.08 台新投顾 3.50 大众银行 3.32 元大投顾 3.10 中值 3.10 台湾经济成长率新闻请见 (完) (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率