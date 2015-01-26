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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 15:58 BJT

台湾债市：10年公债殖利率续创一周低位,量缩观望美联储议息会议决策

* 10年债殖利率创一周收盘低位
    * 量缩观望美联储议息会议决策
    * 明日103/13区间料在1.47-1.50%

    路透台北1月26日 - 台湾指标10年公债103/13 殖利率周一续创一周收盘低
位。交易员表示，欧版量化宽松效应持续发酵，美国指标10年公债殖利率亚洲盘较上日收盘
修正五个基点，带动台债五年及10年期主流券分别跌破1%及1.50%整数关卡，惟交投量缩观
望美联储议息会议决策。
    
    他们指出，随着欧元区债市殖利率频探低位，令台债随美债交投氛围区间偏多，今日10
3/13殖利率掼破1.50%关口，累计该券连两日跌幅已深、达5.7个基点，市场普遍预期在FOMC
会议决策出炉前，台债殖利率低档整理机率较高，上半周殖利率下修幅度有限。
    
    “现在交投有利于持券，有券的不急着卖，但追价意愿不高，现在追也会怕。”一位当
地银行台债交易员说。
    
    今日10年券103/13殖利率续创一周收盘低位，前波低位为1日16日的1.4724%。五年103/
15殖利率 则收创同年期券种19个月收盘低位，前低为2013年6月19日的0.9918%
。
    
    证券交易员也表示，目前银行端养券交易心态浓厚，欧版QE推出后并未引发获利了结出
场卖压，反而是偏向低档整理，短线103/13殖利率下档估先测前波收盘低位1.47%，若有突
破才有机会再战1.45%。
    
    交易员普遍预估，明日10年债103/13区间先看1.47-1.50%；五年债103/15 
区间则暂看0.98-1.00%。
    
    
    **美联储议息会议**

    美联储周二开始为期两天的议息会议，成为了市场的焦点。交易员认为，欧版QE推出后
，全球债市殖利率大跳水，盘势虽由多方主导，但追价信心明显不足，显然交投静待FOMC变
数厘清。
  
    “美国经济仍在预测轨迹之中，美联储决策中性温和的可能性较高。”一位大型证券台
债交易员说。         
    
    另有位银行交易员提及，若此次市场解读美联储论调维持年中升息的看法，预估台债殖
利率低档盘整机会较大，若市场解读升息时点往后递延的话，台债殖利率则有机会续探低位
。
   
    外界预计，尽管其他地方出现波动，但美联储将坚持收紧政策。联储高级官员在过去几
周也曾提及美国经济势头强劲且失业率回落。 
    
    美国公债收益率上周五下滑，因欧洲公债收益率降至纪录低点，此前欧洲央行宣布推出
新的刺激措施，以提振岌岌可危的欧元区经济及避免陷入通缩。指标10年期公债价格US10Y
T=RR升12/32，收益率尾盘报1.83%。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -1.75    *0.9985   *0.9940-1.0000      17.0
   10    103/13                   -2.50     1.4848    1.4770-1.4900     118.0
   *该券发行以来低位
    
    至于台湾股市周一收盘微升，连六日上涨。分析师指出，上周台股连续大涨且爆出大量
，预期本周将进入狭幅震荡整理格局，等待美国联邦储备理事会(FED)的会议结果。            
    
    本周全球/台湾重要经济事件与数据包括：  
    1/26(一)：欧元集团会议；德国1月IFO企业景气判断指数；欧元区12月零售销售；
    1/27(二)：欧洲经济暨财政事务理事会会议；美联储召开爲期两天的政策会议(共二日)
；英国第四季GDP初值；中国1-12月规模以上工业企业利润；美国12月耐久财(耐用品)订单
；美国11月CaseShiller 20个城市经季调房价指数；美国1月Markit PMI初值；美国1月消费
者信心指数、12月新屋销售年率；德国12月实质零售销售(1月27-30日)
    1/28(三)：泰国央行货币政策委员会会议；美联储宣布利率决定和政策声明；新西兰央
行利率决定；第19届全球金融峰会；德国2月Gfk消费者信心指数；日本12月零售销售；美国
12月建筑许可修正值；
    1/29(四)：欧洲央行执委普雷特发表演说；南非央行利率决定；德国1月失业率；欧元
区1月景气指数；日本12月所有家庭支出、CPI、失业率；日本11月工业生産初值；
    1/30(五)：俄罗斯央行利率决定；瑞典央行执委会会议；台湾第四季经济成长率概估值
；欧元区12月失业率；美国第四季GDP初值；美国第四季个人消费支出物价指数初值；
            
         30      103/16                     没有成交
         20       104/2                     没有成交
         10      103/13                       1.4848
          5      103/15                       0.9985
          3       104/1                       0.7300
          2       103/1                     没有成交
 (完)              

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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