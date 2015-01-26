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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 16:13 BJT

国际油市：油价跌逾1%，希腊大选结果打压欧元重挫

美国3月原油期货 下跌0.69美元，报每桶44.90美元；近月合约稍早低见44.35美元，仅略高于1月13日触及的2009年4月以来低点44.20美元。

布兰特原油图表：here

欧元周五承压，此前欧洲央行称将挹注市场逾万亿欧元的资金，以防欧元区陷入通缩。这个挹注规模高出此前预期。

“我们周五看到美元再度上涨，这主要是因欧洲央行祭出刺激举措以及欧元走势。”新加坡华侨银行的分析师Barnabas Gan称。

“石油做为美元计价的商品，美元走强使得油价受压。”

路透市场分析师王涛指出，未来四周布兰特原油可能重探1月13日曾触及的低位45.19美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 艾茂林/张涛)
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