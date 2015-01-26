欧洲经济：希腊债务重组将释放错误信号，新政府需遵守协定--欧盟执委

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林1月26日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，希腊债务重组将向欧元区其他国家发送错误信号。此前希腊反对接受救助的左翼激进联盟党(Syriza)在周日赢得大选。
“如果我们削减(希腊的)债务，那么将会给葡萄牙、爱尔兰、塞浦路斯或西班牙这些国家发送错误的信号。”厄廷格对德国电台Deutschlandfunk说，并表示希腊新政府需遵守原先同欧盟伙伴国所达成的协定。
厄廷格说，欧盟不能因为一场大选而改变其立场。
不过，厄廷格也表示，针对目前已批准贷款部分细节的扩展问题，欧盟可以灵活一点。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。