欧洲经济：希腊债务重组将释放错误信号，新政府需遵守协定--欧盟执委

路透柏林1月26日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，希腊债务重组将向欧元区其他国家发送错误信号。此前希腊反对接受救助的左翼激进联盟党(Syriza)在周日赢得大选。

“如果我们削减(希腊的)债务，那么将会给葡萄牙、爱尔兰、塞浦路斯或西班牙这些国家发送错误的信号。”厄廷格对德国电台Deutschlandfunk说，并表示希腊新政府需遵守原先同欧盟伙伴国所达成的协定。

厄廷格说，欧盟不能因为一场大选而改变其立场。