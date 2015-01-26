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债券 | 2015年 1月 26日 星期一 16:21 BJT

欧洲经济：希腊债务重组将释放错误信号，新政府需遵守协定--欧盟执委

路透柏林1月26日 - 欧盟数码经济执委厄廷格(Guenther Oettinger)周一表示，希腊债务重组将向欧元区其他国家发送错误信号。此前希腊反对接受救助的左翼激进联盟党(Syriza)在周日赢得大选。

“如果我们削减(希腊的)债务，那么将会给葡萄牙、爱尔兰、塞浦路斯或西班牙这些国家发送错误的信号。”厄廷格对德国电台Deutschlandfunk说，并表示希腊新政府需遵守原先同欧盟伙伴国所达成的协定。

厄廷格说，欧盟不能因为一场大选而改变其立场。

不过，厄廷格也表示，针对目前已批准贷款部分细节的扩展问题，欧盟可以灵活一点。(完) (编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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