更新版 1-港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倍增，内地经济放缓拖累租金增长放慢

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增管理层言论)
路透香港1月26日 - 受益出售香港住宅货尾单位（剩余单位），带动恒隆地产 2014年度基本纯利破百亿港元创历史新高，惟中国内地经济增长放缓及持续反腐奢侈拖累租金增长放慢。主席陈启宗，内地环境仍然困难，暂未看到何时能好转。
已转战开发中国商业房地产的恒隆地产周五公布，截至去年12月底止年度，撇除投资物业重估后的基本纯利为100.22亿港元，较2013年的50.5亿港元大增98%，因公司期内出售了412个香港的住宅货尾单位及部份停车位，录得相关营业溢利74.2亿港元；对比上年度公司出售272个货尾住宅单位的相关溢利15.11亿港元劲升3.9倍。
公司中港两地的投资物业虽然继续提供稳定收益，但增长开始减慢。去年，中港整体物业租赁营业额同比升9%，营业溢利增5%，较2013年营业额及营业溢利均有12%增幅逊色。其中，内地的物业租赁营业额按年升11%至39.16亿港元；但相关营业溢利增幅只有4%为28亿港元，较发展成熟的香港市场6%的增长逊色。
＂内地环境仍然比较困难，而且看不到几时好转。整体经济其实OK，我不是太担心。＂陈启宗在业绩发布会上称。
他称，中长期仍看好内地市场，支持他看好内地经济的原因包括去年第四季内地的住房销售不错，能追回前三季落后的情况。
＂但高档消费转弱，所以对我们做中高档消费（指商场定位）会困难一些。＂陈启宗说。
但他强调，公司长远仍认为中国的中高档消费市场规模极大，且会是未来10-30年的其中一个投资热点。
恒隆地产近年在上海以外的内地二、三线城市大举投资以购物商场为主的商业房地产项目，涉及的总投资逾900多亿港元。目前营运的区域包括上海、天津、无锡、济南和渖阳。另在大连、渖阳、无锡、昆明及武汉则有在建项目。
公司解释，济南的恒隆广场因进行租户组合重整，以致租金收入下跌8%。随着内地物业组合增加更多的生力军，在开业初期的利润一般相对较低，因此中国内地物业组合的整体边际利润下降4.6个基点至71.5%。
香港方面，去年的租金收入及营业溢利均按年升6%，增幅亦见放缓，分别为33亿港元及27.89亿港元。
恒隆地产执行董事何孝昌表示，公司现时在港仍有约700多个住宅货尾，可适时出售。
恒隆地产收高1.14%，报22.15港元；大盘恒生指数 升0.24%。（完）
欲浏览业绩细节，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率