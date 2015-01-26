更新版 1-港股业绩：恒隆地产去年基本纯利倍增，内地经济放缓拖累租金增长放慢

(新增管理层言论)

路透香港1月26日 - 受益出售香港住宅货尾单位（剩余单位），带动恒隆地产 2014年度基本纯利破百亿港元创历史新高，惟中国内地经济增长放缓及持续反腐奢侈拖累租金增长放慢。主席陈启宗，内地环境仍然困难，暂未看到何时能好转。

已转战开发中国商业房地产的恒隆地产周五公布，截至去年12月底止年度，撇除投资物业重估后的基本纯利为100.22亿港元，较2013年的50.5亿港元大增98%，因公司期内出售了412个香港的住宅货尾单位及部份停车位，录得相关营业溢利74.2亿港元；对比上年度公司出售272个货尾住宅单位的相关溢利15.11亿港元劲升3.9倍。

公司中港两地的投资物业虽然继续提供稳定收益，但增长开始减慢。去年，中港整体物业租赁营业额同比升9%，营业溢利增5%，较2013年营业额及营业溢利均有12%增幅逊色。其中，内地的物业租赁营业额按年升11%至39.16亿港元；但相关营业溢利增幅只有4%为28亿港元，较发展成熟的香港市场6%的增长逊色。

＂内地环境仍然比较困难，而且看不到几时好转。整体经济其实OK，我不是太担心。＂陈启宗在业绩发布会上称。

他称，中长期仍看好内地市场，支持他看好内地经济的原因包括去年第四季内地的住房销售不错，能追回前三季落后的情况。

＂但高档消费转弱，所以对我们做中高档消费（指商场定位）会困难一些。＂陈启宗说。

但他强调，公司长远仍认为中国的中高档消费市场规模极大，且会是未来10-30年的其中一个投资热点。

恒隆地产近年在上海以外的内地二、三线城市大举投资以购物商场为主的商业房地产项目，涉及的总投资逾900多亿港元。目前营运的区域包括上海、天津、无锡、济南和渖阳。另在大连、渖阳、无锡、昆明及武汉则有在建项目。

公司解释，济南的恒隆广场因进行租户组合重整，以致租金收入下跌8%。随着内地物业组合增加更多的生力军，在开业初期的利润一般相对较低，因此中国内地物业组合的整体边际利润下降4.6个基点至71.5%。

香港方面，去年的租金收入及营业溢利均按年升6%，增幅亦见放缓，分别为33亿港元及27.89亿港元。

恒隆地产执行董事何孝昌表示，公司现时在港仍有约700多个住宅货尾，可适时出售。

恒隆地产收高1.14%，报22.15港元；大盘恒生指数 升0.24%。（完）

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