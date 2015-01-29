重温稿-路透调查：台湾第四季经济成长率料弱至3.1%，创五季来最低

中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
* 公布数据：2014年第四季经济成长率概估值(第三季成长3.63%) * 公布时间：1月30日上午8:30 * 调查家数：16家 * 调查中值：3.1% 路透台北1月26日 - 路透调查显示，台湾第四季经济成长率料将减速至3.1%，创五季以 来最低，因出口情势放缓。 路透周一调查16家金融机构显示，第四季经济成长率估为3.1%，这料会是五季以来的最 低成长率，大区间则在2.8-3.5%。 台新投顾分析师王凯民表示，第四季出口较上季明显趋缓，而净输出也稍弱，因此第四 季经济成长率料将不如第三季。 他也表示，今年经济成长风险在于主要全球的国家中只有美国独强，欧洲、日本和中国 经济成长不如预期，这将令台湾今年出口成长可能弱于上年。 主计处11月间估计，台湾2015年GDP年增率3.50%、CPI则为0.91%。 金融机构 预估第四季经济成长率(%) 4cast 3.25 澳新银行 3.31 美林证券 3.20 群益证券 2.80 中国信托银行 2.80 星展银行 3.50 汇丰 3.10 ING金融市场 3.10 日盛投顾 3.10 凯基投顾 3.00 元富投顾 2.40 兆丰投顾 3.40 永丰金控 3.08 台新投顾 3.50 大众银行 3.32 元大投顾 3.10 中值 3.10 台湾经济成长率新闻请见 (完) (记者 李可柔/高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日
路透新加坡5月11日 - 油价周四上涨，布兰特原油稳稳地回到每桶50美元上方，因美国原油库存下降且沙特对亚洲石油供应的削减幅度大于预期，令市场供应趋紧。