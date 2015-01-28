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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 10:31 BJT

****《港报快速浏览》--1月28日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：检讨公屋政策，防止资源滥用--文汇报                          
 港报社评：处理曾荫权案切要秉公办理--明报                              
 港报社评：环球货币乱战，人民币平衡木难走--经济日报                    
 港报社评：堵双重户籍漏洞，保公屋制度公平--星岛日报                    
 港报社评：缺乏公屋离场机制，官僚房策落后形势--信报                    
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：A股前路看有形之手与大水喉--信报                         
 港报财经评论：踏入业绩期，留意长汽长实--经济日报                      
 
 -----------------------------------其他-----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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