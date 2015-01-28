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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 09:08 BJT

《香港报摘》--信报1月28日

**头版头条**

--香港房地产信托基金--领汇 伙拍南丰发展以58.6亿港元高价投得观塘临海商业地，每平方尺楼面地价6,630港元。项目总投资额逾100亿港元，将发展写字楼连商场和停车场的大型商用物业作收租用途。

**其他**

--小米note昨开售，内地开卖3分钟已告售罄。小米高层指，由于中港制式差异，港版小米note预料于第二季发售，并与和电 3香港及香港电讯 csl.继续合作。

--信贷评级机构穆迪企业融资副总裁王智健指出，去年内房整体合约销售下降7.8%，料今年减幅会略为收窄，整体合约销售降幅或持平至下降5%。但他预期整体房地产市场将持续整固，甚至加快。

--顺风清洁能源 已向大股东Peace Link完成发行本金额3.5亿港元的可换股债券，上述实际认购金额较去年10月订立的协议最大金额缩小一半。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/黄凯)
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