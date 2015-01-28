《香港报摘》--信报1月28日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**头版头条**
--香港房地产信托基金--领汇 伙拍南丰发展以58.6亿港元高价投得观塘临海商业地，每平方尺楼面地价6,630港元。项目总投资额逾100亿港元，将发展写字楼连商场和停车场的大型商用物业作收租用途。
**其他**
--小米note昨开售，内地开卖3分钟已告售罄。小米高层指，由于中港制式差异，港版小米note预料于第二季发售，并与和电 3香港及香港电讯 csl.继续合作。
--信贷评级机构穆迪企业融资副总裁王智健指出，去年内房整体合约销售下降7.8%，料今年减幅会略为收窄，整体合约销售降幅或持平至下降5%。但他预期整体房地产市场将持续整固，甚至加快。
--顺风清洁能源 已向大股东Peace Link完成发行本金额3.5亿港元的可换股债券，上述实际认购金额较去年10月订立的协议最大金额缩小一半。 （完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 梁慧仪/黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号